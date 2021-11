Covid Rimini, contagi stabili: la nostra provincia la più colpita in Romagna

Attualità

Rimini

| 15:08 - 21 Novembre 2021

Bollettino Covid 21 novembre 2021.

Nel riminese costanti i contagi al nuovo coronavirus: 140, 94 sintomatici e 46 asintomatici. In settimana 777 casi, media 111 casi al giorno. In regione 998 nuovi casi su 26.351 tamponi, tasso di positività del 3,8%. Il 44,8% dei casi riguarda la Romagna.



Sette i decessi, nessuno nel riminese: due a Piacenza (una donna di 90 anni e un uomo di 69), uno a Parma (una donna di 87 anni), due a Bologna (due uomini rispettivamente di 87 e 86 anni), due in provincia di Forlì-Cesena (due uomini di 95 e 87 anni). Sul fronte ricoveri, a Rimini rimangono due i pazienti in terapia intensiva, in regione sono 52 (+1). Aumentano anche i ricoveri nei reparti Covid: 522 (+33).



Confrontando i dati odierni con un anno fa (21 novembre 2020): 998 contagi contro 2.723, 26.351 tamponi contro 19.697 tamponi, tasso di positività 3,8% contro 13,8%, sette decessi oggi e 47 un anno fa, i ricoveri sono 52 in terapia intensiva e 522 nei reparti Covid, un anno fa rispettivamente 241 e 2594. A Rimini oggi 2 ricoveri in terapia intensiva, 23 un anno fa.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 177 nuovi casi e Rimini con 140: seguono Ravenna (123), Cesena (96), Ferrara (90), poi Forlì (88), Modena (80), Reggio Emilia (78), il Circondario Imolese (50), Piacenza (44) e infine Parma con 32 nuovi casi.