Riccione, al Cinepalace il film ‘L’Arminuta’ con il regista Giuseppe Bonito

Eventi

Riccione

| 11:50 - 21 Novembre 2021

L'Arminuta al Cinapalace di Riccione.

Nuova serata-evento a Riccione cinema d'autore, la rassegna di Giometti cinema che seleziona film di qualità, premiati ai Festival e segnalati dai critici, Lunedì 22 novembre con la presenza di Giuseppe Bonito, regista de L'Arminuta, tratto dal libro bestseller di Donatella di Pietrantonio, vincitore del Premio Campiello 2017.

L'adattamento cinematografico è ottimamente riuscito, Giuseppe Bonito riesce a portare sul grande schermo un romanzo amatissimo da tanti lettori, senza sconvolgerne il senso, con coinvolgimento emotivo, delineando coerentemente le personalità dei protagonisti. Appassiona la vicenda del duplice abbandono, ambentata nel 1975 in un paesino delle montagne abruzzesi, un mondo duro e povero, dove ritorna (l'arminuta, la ritornata) una ragazzina di 13 anni data in affido da neonata a una famiglia borghese e riportata all'improvviso alla casa d'origine,nel mondo rurale. Dal carattere forte e di acuta intelligenza, dovrà così fare i conti con il dolore di avere due famiglie, ma in realtà di essere terribilmente sola. I suoi raggi di luce saranno la scuola e la sorella, ingenua ma pura, in grado di amarla per quello che è.

LUNEDI 22 novembre ore 21 e MARTEDI 23 novembre ore 20,30

Cinepalace Riccione - via Virgilio 17- tel. 0541 605176

www.giometticinema.com

ingresso 6 € comprensivo di aperitivo offerto da Flower Burger