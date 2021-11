San Marino, ‘Nutri te Stesso e non la tua infiammazione’, conferenza con il dottor Attilio Speciani

Eventi

Repubblica San Marino

| 11:41 - 21 Novembre 2021

Attilio Speciani.

Il dottor Attilio Speciani presenta a San Marino Città, Mercoledì 24 novembre, ore 20:30, presso il Centro Congressi Kursaal , Viale John Fitzgerald Kennedy, 17, la conferenza dal titolo “Nutri te Stesso e non la tua infiammazione”.

Il dottor Attilio Speciani è un immunologo e allergologo clinico di fama internazionale, uno tra i massimi esperti della relazione tra alimentazione e infiammazione.



Autore di numerosi studi pubblicati su riviste per reviewed internazionali, direttore scientifico della clinica SMA e di GEK Lab, è socio attivo della New York Academy of Sciences e della European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) e docente dei Master di Nutrizione dell’Università di Pavia.



L’iniziativa è promossa da Benessere.sm, affermata realtà sammarinese che da più di 20 anni promuove la cultura del buon vivere, seleziona i migliori professionisti in ambito medico e i migliori prodotti naturali per favorire la salute e il mantenimento del benessere dell’uomo.

L'evento con il patrocinio della Segreteria di Stato è un’occasione unica per la cittadinanza, le istituzioni e tutti i professionisti per comprendere come la maggior parte delle patologie metaboliche e infiammatorie - artriti, tiroiditi, trigliceridi e colesterolo alti, patologie cardiovascolari, patologie cronico degenerative - possono essere prevenute o trarre importanti vantaggi attraverso un’alimentazione e un intervento clinico personalizzato.

L’ingresso è gratuito, previa prenotazione obbligatoria telefonare: cell. 329 1836700 - 346 6794078

https://www.benessere.sm

email: info@benessere.sm