In coda per il tampone da Novafeltria: ma c’è in servizio un pulmino dell’Ausl. La segnalazione

| 11:23 - 21 Novembre 2021

Code al Colosseo per il tampone.

Da Novafeltria a Rimini per il tampone, code interminabili al Colosseo. Accade però che i più non sono al corrente che c’è un servizio messo a disposizione dall’Ausl che con un pulmino permette agli abitanti della Valmarecchia di eseguire il tampone direttamente in loco, senza dover spostarsi e soprattutto senza dover subire il disagio delle attese e delle file in auto. A segnalare la situazione è una delle tante mamme che si è trovata in coda in auto al Colosseo questa mattina, domenica 21 novembre: molte infatti sono le classi in quarantena per alcuni casi di Covid e il servizio è sicuramente una agevolazione per gli abitanti dell’entroterra.