Basket C Silver, gli Angels si rialzano subito: colpaccio in trasferta (64-73)

Santarcangelo di Romagna

| 01:03 - 21 Novembre 2021

Un time out degli Angels.

Importante vittoria per gli Angels dopo la sconfitta contro il Guelfo. I ragazzi di coach Bernardi giocano di squadra una partita praticamente perfetta nonostante la pesante assenza di Luca Pesaresi, infortunato al giocchio (a breve sarà operato) e passano sul parquet del CMP Bologna per 64-73 (parziali: 11-22; 30-47; 43-60).

Nel primo quarto Fusco e Ramilli si caricano subito la squadra sulle spalle e nel secondo quarto i canestri di Mulazzani e ancora Fusco fanno volare i Dulca Angels sul +17 (30-47).

Nel terzo periodo arriva la reazione di CMP ma i gialloblù rimangono lucidi e con un grande Yuri Ramilli riescono a tenere sempre oltre i 10 punti di vantaggio.

I Dulca Angels saranno di scena la prossima settimana ancora in trasferta sul campo della BSL San Lazzaro

ANGELS: Buzzone 9, Fusco 16, Ramilli 17, Mazzotti 8, Mulazzani 16, Chiari 2, James 6. All. Bernardi.