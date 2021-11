Tennis, Andrea Picchione alla sua prima finale nel circuito ITF a Nules (Spagna)

Sport

Cattolica

| 18:30 - 20 Novembre 2021

Andrea Picchione.

Andrea Picchione sempre più protagonista nel circuito internazionale. L’allievo della Galimberti Tennis Academy ha infatti raggiunto la sua prima finale nel tour ITF, nel 2° Open Caixa Rural, torneo Future che si conclude domenica a Nules (15.000 dollari, terra), in Spagna.

Il 23enne aquilano ha esordito nel main draw regolando 7-5 6-3 la wild card locale Nacho Serra Sanchez, poi al 2° turno ha superato per 4-6 6-3 4-1 e ritiro l'altro spagnolo Pol Toledo Bague, quinta testa di serie, nei quarti ha fatto suo per 6-3 6-2 il derby tricolore con Lorenzo Bocchi e in semifinale ha sconfitto 6-4 6-2 lo spagnolo Diego Augusto Barreto Sanchez. Tra Picchione e il primo titolo professionistico c’è ora lo svizzero Damien Wenger, sesto favorito del seeding.

L’allievo di Giorgio Galimberti nella nuova sede dell’Academy a Cattolica (in questa stagione capace di centrare in precedenza i quarti di finale in quattro occasioni, compresi i 25.000 dollari di Bolzano e Lesa) nel torneo spagnolo era in gara anche in doppio: in quel caso Picchione e Pietro Schiavetti sono usciti di scena al primo turno, cedendo per 3-6 7-5 10/4 agli iberici Miguel Damas e Imanol Lopez Morillo.