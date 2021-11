Pennabilli: lavori alla scuola di infanzia, bambini spostati a Ponte Messa

Attualità

Pennabilli

| 16:26 - 20 Novembre 2021

Lavori alla scuola di infanzia di Pennabilli.

Sono iniziati a Pennabilli i lavori per la messa in sicurezza e adattamento delle aule degli edifici scolastici del capoluogo, in particolare della scuola dell’infanzia, lavori finanziati da un contributo statale di 200.000 euro. L'intervento sarà ultimato entro il 29 dicembre 2021. Le attività didattiche dalla scuola di infanzia di Pennabilli si sono spostate a quella di Ponte Messa: “garantiamo i trasporti da Pennabilli e Ponte Messa, che saranno a titolo gratuito vista l’eccezionalità e imprevedibilità dell’operazione”, spiega il sindaco Mauro Giannini