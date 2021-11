Covid, Cattolica maglia nera per i vaccini: il sindaco fa appello ai cittadini

Attualità

Cattolica

| 16:21 - 20 Novembre 2021

Foto di repertorio.

Cattolica maglia nera per i vaccini in Provincia di Rimini, il sindaco Franca Foronchi e l'assessore Romeo si appellano alla popolazione, chiedendo in primis un maggior rispetto delle regole di cautela (uso mascherina e distanziamento) e in secondo luogo di aderire alla campagna vaccinale, tra prime e terze dosi. "Il rischio reale è che, se non riusciamo a limitare questa quarta ondata dell’infezione, si debba nuovamente andare incontro alla chiusura delle scuole e delle diverse attività lavorative e sociali che tengono in vita l’economia e lo sviluppo del nostro territorio, aggravando così ulteriormente gli esiti sulla salute fisica e mentale che questa pandemia ha già prodotto sulla popolazione, soprattutto quella giovanile", scrivono nell'appello, ricordando che "a fronte della diffusa copertura vaccinale raggiunta nella popolazione over 60, il virus colpisce maggiormente le fasce di età meno protette dalla vaccinazione, tra queste anche i bambini e gli adolescenti".



L'amministrazione comunale di Cattolica ribadisce di essere a disposizione dei cittadini, attraverso i servizi comunali, per fornire "una puntuale informazione circa l’utilità della vaccinazione che risulta essere sicura ed efficace per la protezione dall’infezione o, comunque, dalle sue forme più gravi" e facilitare "l'accesso ai servizi vaccinali, laddove questo dovesse risultate disagevole".