Covid, riminese dopo Bologna è maglia 'nera' per contagi: sono 140

Attualità

Rimini

| 15:15 - 20 Novembre 2021

Bollettino Covid 20 novembre 2021.

Nel riminese costanti i contagi al nuovo coronavirus: 140, 104 sintomatici e 36 asintomatici. In settimana finora 637 casi, media 106 casi al giorno. In regione 1055 nuovi casi su 32.999 tamponi, tasso di positività del 3,2%. Quasi la metà, il 47,6%, riguarda la Romagna.



Due i decessi, nessuno nel riminese: un 88enne di Piacenza e un 70enne per il ferrarese. Sul fronte ricoveri, a Rimini rimangono due i pazienti in terapia intensiva, in regione sono 51 (+2). Aumentano anche i ricoveri nei reparti Covid: 489 (+21).



Confrontando i dati odierni con un anno fa (20 novembre 2020): 1055 contagi contro 2.533, 32.999 tamponi contro 22.307 tamponi, tasso di positività 3,2% contro 11,3%, due decessi oggi e 47 un anno fa, i ricoveri sono 51 in terapia intensiva e 489 nei reparti Covid, un anno fa rispettivamente 244 e 2534. A Rimini oggi 2 ricoveri in terapia intensiva, 23 un anno fa.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 172 nuovi casi e Rimini con 140: seguono Ravenna (131), Cesena (121), Forlì (110), poi il Circondario Imolese (92), Ferrara (77), Modena (73), Reggio Emilia (71), Parma (39) e infine Piacenza con 29 nuovi casi.