Ciclabile 'scivolosa', cade dalla bici: chiuso il tratto sul ponte di via Coletti

Rimini

| 14:48 - 20 Novembre 2021

Il percorso ciclopedonale è stato interdetto al traffico.



Da oggi (sabato 20 novembre) il percorso ciclopedonale sul ponte di via Coletti è interdetto al passaggio di pedoni e biciclette. La polizia municipale ne ha disposto la chiusura dopo un incidente capitato una donna, caduta dalla propria bicicletta, dopo averne perso il controllo, e soccorsa dal personale del 118. Non è stato l'unico caso avvenuto in queste ore, come ha ricostruito la nostra redazione, in base ad alcune segnalazioni. Le piogge dei giorni scorsi e gli alti tassi di umidità potrebbero avere reso particolarmente insidioso il tratto, in particolare la parte leggermente rialzata che delimita le due corsie di marcia. A inizio settimana, come riferito dall'amministrazione comunale di Rimini, l'azienda incaricata della manutenzione effettuerà le verifiche per accertare ogni causa e per garantire la transitabilità del percorso ciclopedonale, in vista della sua riapertura.