Al Teatro degli Atti di Rimini torna la rassegna di teatro per le scuole

Eventi

Rimini

| 14:16 - 20 Novembre 2021



Torna la rassegna di teatro per le scuole Il Novellino a cura di Alcantara Teatro con il contributo e la collaborazione del Comune di Rimini - Assessorato alla Cultura. Un ricco calendario di proposte con protagonisti grandi interpreti e compagnie del teatro ragazzi che presenteranno spettacoli rivolti a varie fasce d'età attraverso linguaggi artistici diversi, affrontando anche temi importanti per la formazione dei più piccoli. Da venerdì 3 dicembre a giovedì 24 marzo la rassegna Il Novellino - Nuove generazioni sarà ospitata dal Teatro degli Atti di Rimini e le prenotazioni partiranno lunedì 22 novembre. Obiettivo fondante è far conoscere ai ragazzi la bellezza e l'importanza del teatro quale luogo di incontro educativo, sociale e culturale declinato in tutte le sue sfaccettature: dal racconto alla favola, dalla magia alla realtà, attraverso il mondo dell'interpretazione. Da febbraio 2020 tutte le programmazioni teatrali per le scuole erano state sospese; fra queste, la storica rassegna Il Novellino del Comune di Rimini, che nel corso degli anni ha portato a teatro migliaia di bambine, bambini e adolescenti. Dal 3 dicembre dunque un altro passo verso la ritrovata normalità.