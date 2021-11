Niente concerto di Jovanotti a Rimini, Italia Nostra: "Spiaggia salvata da devastazione"

Attualità

Rimini

| 13:46 - 20 Novembre 2021

Jovanotti in concerto a Rimini nel 2019.



Il Jova Beach Party edizione 2022 non farà tappa sulla spiaggia di Miramare di Rimini, a dispetto dei rumors iniziali. Niente concerto di Jovanotti, come invece avvenuto due anni fa. Soddisfatta Alessia Gattei, fresca di nomina al ruolo di presidente della sezione riminese di Italia Nostra, dopo Guido Bartolucci, entrato a far parte del consiglio nazionale dell'associazione, che ha come scopo istituzionale la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale italiano. Italia Nostra infatti nel 2019 aveva criticato aspramente la scelta dell'amministrazione comunale di concedere la spiaggia libera di Miramare per concerti ed eventi (non solo per il Jova Beach Party), in una zona che accoglie anche specie animali protette, come i fratini.



"E' notizia di ieri – ha commentato Alessia Gattei - che il Jova Beach Party non si farà sulla spiaggia salvaguardandola da un nuovo strazio della vegetazione e della fauna che in quell'ambiente ha trovato vita e sviluppo". Aggiunge la Gattei: "Crediamo che queste manifestazioni, anche alla luce delle nostre battaglie insieme alle associazioni ambientaliste di tutta Italia, debbano trovare altri luoghi che non i nostri beni naturali e architettonici che fanno dell'area sud delle colonie, se correttamente valorizzati, veri e propri fori imperiali del turismo balneare del Novecento".