Misano, nuovo asfalto in Cà Pronti: strada chiusa al traffico

13:39 - 20 Novembre 2021



Prosegue il piano asfalti del Comune di Misano Adriatico. Dopodomani (lunedì 22 novembre) avranno inizio i lavori in Via Ca' Pronti, tratto stradale che collega Villaggio Argentina a Scacciano che risulta particolarmente ammalorato. Questo primo intervento riguarda la porzione della via di competenza del Comune di Misano Adriatico. La parte restante verrà asfaltata dal Comune di Riccione nei prossimi mesi, in base ad un accordo tra le due amministrazioni.



Per l'intera durata dei lavori, che si concluderanno entro la settimana, la via verrà chiusa al traffico, fatta eccezione per i residenti.



A seguire si procederà con la riasfaltatura di alcuni tratti di Via Castellaro. L'importo complessivo previsto per i lavori ammonta a 80.000 euro.



In settimana, dal 23 al 26 novembre, verranno chiuse anche Via Molara e Via Raibano per consentire i lavori di predisposizione della rotatoria di Via Ascoli Piceno nell'ambito della realizzazione della bretella di collegamento tra Riccione e Misano.