Anche a Misano si celebra la giornata mondiale dell'albero con nuove piantumazioni

Attualità

Misano Adriatico

| 13:18 - 20 Novembre 2021

Giornata Mondiale degli Alberi 2019.



Domani (domenica 21 novembre) si celebra la Giornata Mondiale degli Alberi. Dopo un anno di stop a causa della pandemia il Comune di Misano Adriatico riprende le proprie iniziative nelle scuole per trasmettere alle giovani generazioni la consapevolezza dell'importanza degli alberi per il contenimento dei cambiamenti climatici.



Lunedì mattina (22 novembre), nel giardino della scuola materna e nido Capoluogo, verranno messe a dimora due nuove piante alla presenza dei bambini, dell'amministrazione comunale e del comandante della Stazione Carabinieri Forestale, Maresciallo Michele Todeschini. Nell'ambito del progetto "Un albero per il futuro", infatti, i Carabinieri doneranno alla scuola "l'albero di Falcone". Un'altra pianta, un acero campestre, verrà donato dal Comune.



Successivamente ci si sposterà a Misano Monte per la piantumazione di tre frassini nell'aiuola adiacente la scuola elementare.



La Giornata Mondiale serve a ribadire quanto gli alberi siano indispensabili per la loro capacità di assorbire l'anidride carbonica e rilasciare ossigeno, prevenire il dissesto idrogeologico e proteggere la biodiversità. Una consapevolezza che il Comune di Misano Adriatico ha cercato di tradurre in azioni concrete attraverso la messa a dimora, negli ultimi anni, di un importante numero di piante. Un impegno che proseguirà anche nei prossimi anni.