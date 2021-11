Riccione, prosegue il pressing sul governo sulla sicurezza: "rinforzi già dalla primavera"

Attualità

Riccione

| 12:58 - 20 Novembre 2021

Videoconferenza con sindaco Forte dei Marmi Bruno Murzi, Renata Tosi sindaco di Riccione, Massimo Medri sindaco Cervia, Andrea Cosci assessore Pietrasanta e Roberta Nesto, sindaco Cavallino Treporti..

Confronto tra sindaci e assessori di alcune località turistiche di Romagna, Toscana e Veneto sul tema sicurezza. Lo comunica il sindaco di Riccione Tosi al termine dell'incontro, avvenuto questa mattina (sabato 20 novembre). "Da Riccione, Cervia, Forte dei Marmi, Viareggio, Camaiore, Isola d'Elba, Cavallino Treporti, Pietrasanta ci siamo confrontati sulla necessità sentita da tutti di predisporre da parte Ministero dell'Interno una adeguata programmazione delle Forze dell'Ordine". Un altro step del pressing istituzionale che Riccione porterà avanti, dopo il consiglio comunale aperto alla cittadinanza, dove è stato univoco il coro: "Problemi di sicurezza dell'estate 2021 responsabilità del governo, del Ministero dell'Interno e del Capo della Polizia, che non hanno inviato il numero sufficienti di rinforzi per le forze dell'ordine". Riccione chiede personale qualificato inviato a primavera e in numero sufficiente. "Devo dire che e' stato proficuo il confronto con il sindaco di Cavallino Treporti e presidente del G20 spiagge, Roberta Nesto, i sindaci di Cervia, Massimo Medri e di Forte dei Marmi, Bruno Murzi così come con tutti gli altri colleghi, perché abbiamo affrontato temi come la deroga dell'utilizzo dei fondi della imposta di soggiorno e le normative vigenti in merito all'assunzione stagionale di agenti di Polizia Locale. Faremo fronte comune per far sentire forte e chiara la nostra voce al Governo, siamo tra i più importanti comuni turistici italiani e l'intento è comune, come assodato questa mattina anche con il sindaco della vicina Cervia", evidenzia la Tosi.