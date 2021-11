Rimozione ordigno bellico a San Clemente, cittadini dovranno evacuare le case

Attualità

San Clemente

| 12:52 - 20 Novembre 2021

Le vie interessate.



Domenica 28 novembre a San Clemente si svolgeranno, dalle 8 alle 12, le operazioni di bonifica da ordigno bellico in alcune zone del territorio comunale: nella fattispecie Vie Ca' Bacchino, Case Basse, Giotto, Provinciale Conca, Ca' Menghi, Panoramica, Garibaldi, del Castello, Don Domenico Masi, Prati, Cavour, Villa, Moretti, Fontanaccia, Delle More, Ungaretti, Pascoli, Diaz, Costa dei Frati, Del Frantoio, Degli Ulivi, Serra, Morciano, Monte Casale, Roma, Cà Centino e San Savino, più piazza Mazzini. I cittadini dovranno evacuare le proprie case entro le 6.30. La protezione civile e le forze dell'ordine controlleranno casa per casa. Chi non avesse la possibilità di essere accolto da parenti, amici o conoscenti al di fuori dell’area interessata dalla bonifica, per il tempo utile alle operazioni, potrà recarsi alla struttura d’accoglienza messa a disposizione dal Comune presso la sala polivalente o il teatro di Sant'Andrea in Casale. I soggetti fragili o affetti da patologie invalidanti, i positivi al Sars-CoV-2 e i soggetti in quarantena saranno contattati e gestiti direttamente dal personale AUSL.