Calcio Promozione: Spontricciolo, si dimette l'allenatore Pellegrino

| 12:29 - 20 Novembre 2021

Foto di repertorio.



Nuovo cambio in panchina nel girone F di Promozione. Fabio Pellegrino ha rassegnato le dimissioni da allenatore dello Spontricciolo, "non sentendo più la fiducia della Società", scrive l'ufficio stampa del sodalizio biancoverde in una nota. A Fabio Pellegrino vanno gli auguri per la sua carriera.: "Lo Spontricciolo ringrazia Fabio per quanto fatto in questi tre anni con la sua grande professionalità e competenza. Merito suo se siamo arrivati in Promozione. In bocca al lupo Mr. Fabio".

La squadra riccionese è attualmente ultima in classifica con 3 punti, in coabitazione con il Gatteo.