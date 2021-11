San Leo: accordo per la Progettazione di fattibilità tecnico economica dell'adeguamento della SS258 Marecchiese

Attualità

San Leo

| 10:35 - 20 Novembre 2021

Il sindaco di San Leo Leonardo Bindi.

Il Consiglio Comunale di San Leo ha votato favorevolmente all'unanimità all'accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 per regolamentare modalità e obblighi reciproci per la Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica Dell'Adeguamento della SS258 Marecchiese. Accordo che verrà sottoscritto tra ANAS ente gestore della SS 258 il Comune di Rimini e i 10 comuni della Valmarecchia dopo che tutti i Comuni avranno votato in Consiglio Comunale l'accordo.

La dichiarazione del Sindaco Leonardo Bindi

L’opera può essere valutata come una sfida pensando al futuro in maniera unitaria e integrata.

Sarà possibile migliorare l’accesso e la copertura territoriale ai servizi nell’ambito dell’Area Vasta ed in particolare alle prestazioni sanitarie; sarà possibile rileggere in maniera nuova e più “larga” le risorse del territorio innestandosi organicamente nelle prospettive offerte dal Corridoio Adriatico; sarà possibile, più facilmente, iniziare un tempo che vede la ripresa della tradizione e dei valori esistenti per formare nuove professionalità e nuove attività dotate di un orizzonte che eccede quello del km 0 e del piccolo è bello (verso cui tutto sembra orientarsi).



Ciò premesso è necessario acquisire gli elementi utili per verificare le soluzioni fattibili, compatibili con l’ambiente e che affrontino e risolvano al meglio le varie problematiche. Pertanto, occore iniziare un lavoro di analisi per acquisire conoscenze di base circa:

l’ambiente e il territorio della Valmarecchia e delle aree che possono essere oggetto di intervento, il tracciato stradale ideale e le possibili varianti (condiviso dai Comuni), il tipo e le caratteristiche dell’infrastruttura stradale da insediarvi, le conseguenze che questa porterà all’ambiente e a chi vi abita, la considerazione delle alternative che presentano i maggiori o minori problemi, le misure di mitigazione che si possono adottare per ridurre o eliminare le conseguenze negative, le conoscenze specifiche da mettere a confronto con il progetto come ad es.: l’inquinamento atmosferico; l’inquinamento del suolo e delle acque; il rumore; gli effetti su flora e fauna; gli effetti sul paesaggio e sull’impatto visivo; gli impatti sulla salute umana; gli impatti socio-economici.

IL LAVORO DI RICERCA E VALUTAZIONE DEVE TENER CONTO DI ALCUNI FATTORI E CONDIVIDERLI

Ad una opera come questa va riconosciuto ed affidato il ruolo di “proteggere e migliorare la salute umana e le condizioni di vita, di mantenere gli ecosistemi e la molteplicità delle loro forme, nonché di salvaguardare la capacità produttiva a lungo termine delle risorse”.

In particolare – con realismo – l’analisi deve confrontarsi con il tema più generale delle previsioni e strategie della Viabilità in ambito provinciale e regionale.



La riduzione dei tempi di percorrenza di Valle oltre alla sicurezza sono da valutarsi come fattori necessari all’incremento delle possibilità relazionali delle varie attività umane esistenti in loco e/o prevedibili (tenendo conto dei flussi di interesse e di servizi mare-monte e, viceversa, monte-mare).