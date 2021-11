Investite prima di scuola, 14enne resta in coma farmacologico

Attualità

Cesena

| 07:57 - 20 Novembre 2021

Il luogo dell'incidente.

La ragazzina, rimasta ferita gravemente nell’incidente stradale che s’è verificato sulle strisce pedonali lungo via Santarcangiolese a Poggio Berni, è in coma farmacologico. La studentessa 14enne, subito dopo il violento impatto giovedì mattina attorno alle 7, è stata sottoposta a intervento chirurgico. I medici del Trauma Center del "Bufalini" di Cesena hanno costantemente monitorato la situazione e continuano a non sbilanciarsi sulla prognosi che è rimasta, dunque, riservata. E' andata meglio all'amica, anche lei 14enne, travolta dalla stessa auto: per lei è stata sciolta la prognosi, 45 i giorni di cura e adesso si trova ricoverata in Medicina d'urgenza. L’autovettura, protagonista dell’investimento, è stata posta sotto sequestro. L'investitrice, una 40enne di origine cinese, è stata subito sottoposta all'alcol test che è risultato negativo.