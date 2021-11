Lotta alla violenza di genere: ‘Questo non è amore’, un seminario di studi a cura della Questura di Rimini

Attualità

Rimini

| 20:05 - 19 Novembre 2021

Il convegno organizzato dalla Questura di Rimini.

Nell’ambito delle iniziative organizzate per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere, in data di ieri, presso il Palacongressi di Rimini, si è tenuto il seminario di studi “Questo non è amore… Strategie e misure di contrasto alla violenza di genere”. L’evento, organizzato dalla Questura di Rimini e introdotto dal Questore, Dott. Francesco De Cicco, cui è seguito un videomessaggio di Gessica Notaro, ha visto la partecipazione del dott. Davide Ercolani, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Rimini, dei dirigenti della Polizia di Stato Dott. Pietro Scroccarello e dott. Mattia Falso; il panel è stato integrato dalla presenza della Dott.ssa Elvira Ariano, psicologa presso il centro antiviolenza “Rompi il silenzio”. I relatori, moderati da Andrea Rossini, hanno illustrato, ognuno per la propria competenza, le fasi del sistema di prevenzione e intervento rispetto al fenomeno, evidenziando come la comunicazione tra le deputate istituzioni, i centri antiviolenza e le strutture di protezione, rappresenti l’unica strategia vincente.

Il seminario ha rappresentato un profondo momento di riflessione dal quale è emerso il valore della cultura e della percezione di un fenomeno spesso nascosto ma tragicamente presente che richiede, sempre più, di essere presenti, preparati e sinergici.