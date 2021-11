Calcio RSM, Luca Righini: 'L'obiettivo del Tre Penne è vincere'

Sport

Repubblica San Marino

| 17:58 - 19 Novembre 2021

Luca Righini (foto FSGC).

Dopo la sosta per le Nazionali il Tre Penne è pronto a tornare in campo, di fronte a sé troverà il San Giovanni e andrà alla ricerca dei tre punti per consolidare la vetta del sampionato.

Luca Righini è uno dei giocatori arrivati in estate ed è stato subito posto al centro del progetto tecnico dell’allenatore Stefano Ceci. Per lui già due gol, assist e tante belle giocate che lo hanno già fatto entrare nelle grazie dei tifosi biancazzurri. Righini afferma: “Durante il colloquio che ho avuto con il mister e il ds Di Giuli ci ho messo solamente 30 secondi ad accettare questo progetto, questo perché credo che il Tre Penne – oltre ad essere una società molto forte – ha dietro di sé persone molto professionali e capaci. Mi sono subito trovato bene con i compagni e con tutta la società, siamo un bel gruppo e ci divertiamo tanto.”

L’ex centrocampista di Libertas e La Fiorita commenta l’inizio di stagione del Tre Penne: “Abbiamo iniziato bene vincendo tante partite. Siamo partiti con una squadra molto rinnovata, ci stiamo ancora conoscendo bene e credo che siamo a metà del nostro potenziale. Purtroppo in questa ultima fase abbiamo avuto qualche infortunio di troppo, ma questo non ci deve scoraggiare perché anche i cambi sono di assoluto livello.”

Sulla partita di domani, che andrà in scena allo Stadio ‘Federico Crescentini’ di Fiorentino contro il San Giovanni, Righini ammette: “Dal mio punto di vista in questo campionato non ci sono partite facili, inoltre veniamo anche da una sosta di due settimane e sarà importante per noi approcciare subito nel modo giusto la gara.”

In conclusione Righini auspica agli obiettivi della società di Città: “Il nostro obiettivo è quello di vincere, non sarà semplice perché lungo il corso della stagione possono capitare molte cose ma ci proveremo in ogni caso.”