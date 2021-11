Novafeltria: terze dosi vaccino Covid, seduta speciale alla Casa della Salute

Attualità

Novafeltria

| 17:38 - 19 Novembre 2021

Ingresso dell'ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria.

Come anticipato dal sindaco Stefano Zanchini ad altarimini.it, ci sarà almeno una seduta di vaccinazione riservata ai cittadini dell'Alta Valmarecchia, all'ospedale Sacra Famiglia, nella casa della salute. La prima è in programma per sabato 27 novembre: le prenotazioni sono aperte tramite agenda Cup. Successivamente dovrebbero essere fissate altre sedute, per alleggerire il carico di lavoro degli hub vaccinali di Rimini e Riccione e per aiutare anziani e persone con difficoltà motorie, altrimenti costrette a scendere in Riviera per la terza dose. La seduta del 27 novembre è riservata ai cittadini over 70 che abbiano completato il ciclo di vaccinazione almeno da 180 giorni.