Basket C Silver, Angels: Luca Pesaresi sotto i ferri. Rottura del menisco e lesione del crociato

Santarcangelo di Romagna

| 17:22 - 19 Novembre 2021

Luca Pesaresi (foto FB del club).

Purtroppo il peggio che tutti temevano dopo l’infortunio di Luca Pesaresi, il play guardia degli Angels Santarcangelo nella partita di sabato scorso, si è tramutato in realtà. La risonanza effettuata in settimana ha evidenziato la rottura del menisco mediale e una lesione di alto grado al crociato anteriore. Il giocatore è stato visitato dal Dott. Marco Fravisini e verrà sottoposto a intervento chirurgico. Lo comunica il club di Santarcangelo in un comunicato. "Ci mancheranno le tue triple al Pala SGR, torna più forte di prima CAMPIONE" l'augurio di pronta guarigione.