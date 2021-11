Minorenni vandali nella notte di halloween a Savignano, pioggia di denunce

Cronaca

Savignano sul rubicone

| 16:50 - 19 Novembre 2021

Un gruppo di ragazzini di Savignano sul Rubicone - tutti minorenni con una età che si aggira fra i 15 e i 16 anni e un solo maggiorenne di 19 anni - è stato denunciato, in relazione agli atti di vandalismo avvenuti nella notte di Halloween. Tra i fatti oggetti dell'indagine sui minori, un blocco stradale, esplosioni pericolose, incendio e false dichiarazioni sulla propria identità, attraverso generalità fasulle. I giovani erano incappati nei controlli della Polizia Locale che aveva registrato diversi episodi di vandalismo commessi a Savignano sul Rubicone da gruppi composti da decine di ragazzini ed era anche dovuta intervenire per spegnere un incendio appiccato, presso il parco pubblico 'Aldo Moro', a contenitori per rifiuti divelti e accatastati assieme ad altro materiale infiammabile.