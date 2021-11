Covid: a Rimini 138 casi, in regione si torna sopra quota 1000

Attualità

Rimini

| 16:38 - 19 Novembre 2021

Bollettino Covid 19 novembre 2021.



Nel riminese si conferma la crescita dei casi di contagio al nuovo coronavirus: 138, 76 sintomatici e 62 asintomatici. In settimana finora 497 casi, media quasi 100 casi al giorno. Il virus circola significativamente tra i giovani e i bambini (la percentuale di asintomatici è salita da un 7-8% a un 46% circa) ed è aumentata anche l'attività di tracciamento. Sale però il tasso di positività: in regione è del 3,06%. Su 33.128 tamponi sono state riscontrate 1014 positività.



Sette i decessi, nessuno per il riminese: uno a Piacenza (una donna di 68 anni), uno a Reggio Emilia (una donna di 79 anni), uno a Bologna (una donna di 89 anni), due in provincia di Ferrara (2 uomini di 76 e 70 anni) e due in provincia di Forlì-Cesena (2 donne di 91 e 90 anni).



Sul fronte ricoveri, a Rimini rimangono due i pazienti in terapia intensiva, in regione sono 49 (+4). Aumentano anche i ricoveri nei reparti Covid: 468 (+12).



Confrontando i dati odierni con un anno fa (19 novembre 2020): 1014 contagi contro 2.160, 33.128 tamponi contro 18.930 tamponi, tasso di positività 3,09% contro 11,4%, sette decessi oggi e 50 un anno fa, i ricoveri sono 49 in terapia intensiva e 468 nei reparti Covid, un anno fa rispettivamente 244 e 2489. A Rimini oggi 2 ricoveri in terapia intensiva, 24 un anno fa.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Ravenna con 163 nuovi casi e Modena con 154; seguono Bologna (141) e Rimini (138); poi Forlì (107) e Cesena (76); quindi Piacenza (57), il Circondario Imolese e Ferrara (con 46 casi ciascuna); Reggio Emilia (45) e infine Parma con 41 nuovi casi.