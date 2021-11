Parco del Mare e il Giardino delle sculture del Part da premio

| 16:10 - 19 Novembre 2021

Il Comune di Rimini è stato premiato questa mattina nell’ambito dell’iniziativa “La Città per il Verde”, il Premio organizzato dalla casa editrice Il Verde Editoriale di Milano con l’obiettivo di far emergere e promuovere gli interventi positivi in ambito di promozione della valorizzazione del verde urbano delle città italiane. Rimini si è aggiudicata il primo premio per la sezione 'verde urbano' nella categoria “Comuni oltre i 50 mila abitanti”, grazie ai progetti del Parco del Mare e del Giardino delle sculture del Part, Museo di arte contemporanea. Nelle motivazioni del premio si spiega come il Parco del Mare sia “una realizzazione coraggiosa che ha sostituito un lungo percorso carrabile con un’area pedonale ben progettata e impreziosita da appropriati elementi di elevata naturalità, come la ricostruzione delle dune costiere, complete della flora tipica di tali ambienti, ormai estremamente ridotti lungo tutte le coste italiane. L’opera, realizzata in tempi insolitamente rapidi, concilia le esigenze ambientali con quelle fruitive, in un contesto armonico altamente accattivante e segna una significativa svolta verso un nuovo paesaggio, pensato e progettato con cura, proiettato verso il futuro di una città più attrattiva”. Sul Giardino delle sculture del Part la giuria sottolinea come sia “funzionale l’idea delle stanze verdi organizzate per ospitare le opere d’arte e nel contempo per recuperare in chiave moderna alcuni elementi del giardino all’italiana”.



Il Premio è stato istituito nell’anno 2000 e durante oltre vent’anni ha seguito la crescita del verde pubblico in Italia, rendendo evidenti gli interventi di trasformazione delle città, come la nuova realizzazione di spazi aperti o le trasformazioni urbanistiche. Al webinar organizzato questa mattina per la premiazione, ha partecipato per il comune di Rimini l’assessora all’Ambiente Anna Montini. “Un premio che ci rende orgogliosi – conferma l’assessora – l’ennesimo attestato a livello nazionale della progettualità all'avanguardia che il Comune di Rimini sta portando avanti e che coniuga riqualificazione urbana, sostenibilità ambientale e potenziamento del verde urbano”.