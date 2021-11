Pennabilli: centrodestra ricorda Campidelli, 'padrino' della discesa in campo del sindaco Giannini

Attualità

Pennabilli

| 16:09 - 19 Novembre 2021

Nel riquadro Orlando Campidelli.

Il centrodestra di Pennabilli ricorda in una nota la figura di Orlando Campidelli, storico dottore scomparso quasi 10 anni fa, "padrino" della discesa in campo del sindaco Mauro Giannini. Fu Campidelli a suggerire il nome di Giannini come candidato: "Per amministrare Pennabilli, per dare uno scossone, ci vuole una persona in gamba e a Maciano c'è la persona giusta da candidare in futuro come sindaco", queste le sue parole. Davanti al fuoco di un camino acceso, racconta il centrodestra, Campidelli chiese a Giannini di mettersi in gioco. "Io sono un soldato", disse Giannini. Da quel momento iniziò il suo percorso politico. "Il nostro ricordo vuole essere un omaggio rivolto al dottor Campidelli, al quale va la nostra riconoscenza per aver individuato la persona giusta al timone di Pennabilli. Sebbene non sia più con noi, aveva già intuito quale fosse la strada adatta per Pennabilli. Grazie Orlando, Dio ti renda merito", chiosa la nota.