Smog, vicino il superamento limiti di polveri sottili PM10: misure emergenziali a Rimini

Attualità

Rimini

| 16:02 - 19 Novembre 2021

Traffico intenso sulla statale Adriatica.

A seguito del bollettino Arpae di oggi 19 novembre, individuato quale giorno di controllo, si è evidenziata una previsione di superamento per i prossimi giorni del valore limite giornaliero di polveri sottili PM10. Per questo motivo, come previsto dalle normative regionali, sul territorio provinciale entrano in vigore automaticamente da domani 20 novembre, e fino al successivo giorno di controllo, le seguenti misure emergenziali.



1) Ampliamento delle limitazioni alla circolazione dalle ore 8,30 alle ore 18,30 a tutti i veicoli diesel Euro 4.

2) Obbligo di riduzione della temperatura di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.

3) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestico alimentati a biomassa legnosa (legna, pellet, cippato, ecc), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 4 stelle (così come definite dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n.186 del 7 novembre 2017).

4) Divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli.

5) Divieto assoluto per qualsiasi combustione all'aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d'artificio, ecc.).

6) Divieto di spandimento dei liquami zootecnici.

7) Potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti.



Con il prossimo bollettino, previsto per lunedì 22 novembre, Arpae comunicherà l'eventuale rientro a una situazione di normalità o il mantenimento delle misure.