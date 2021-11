Oltre mille alberi saranno piantati per una Rimini più verde

Attualità

Rimini

| 14:51 - 19 Novembre 2021

Foto di repertorio.



Sono circa 1350 i nuovi alberi che saranno piantati grazie alla collaborazione tra Comune di Rimini ed Hera nell’ambito del progetto regionale “Mettiamo radici per il futuro”, l’iniziativa che prevede la distribuzione a titolo gratuito ai Comuni, associazioni e cittadini di 4,5 milioni di alberi entro il 2025, con l’obiettivo di costruire un grande corridoio verde e affrontare le sfide dell’emergenza climatica.



Un mese fa (ottobre 2021) Hera ha firmato un protocollo di intesa con la Regione che prevede la partecipazione ai progetti di messa a dimora di nuove alberature dei territori nei quali la multiutility è operativa. Per Rimini si traduce in un contributo economico di 25 euro ad albero per la copertura delle spese per le attività di piantumazione e manutenzione per almeno tre anni. L’operazione permetterà con un contributo di 33.750 euro la messa a dimora e l'accrescimento di circa 1.350 alberi, che serviranno ai progetti di forestazione periurbana di quattro aree: via Dello Scoiattolo-Via Pomposa (Grotta rossa), nell’area di via vittime dell’11 settembre (area ecologica via Macanno), in via Circonvallazione Ovest (zona centro i Malatesta) e l’area verde in Via Agostino Novella (zona industriale Viserba Monte).



L'assessore Anna Montini, ricordando le celebrazioni del 21 novembre per la giornata mondiale dell'albero, evidenzia che questa iniziativa si inserisce in un piano avviato dall'amministrazione comunale per arricchire il patrimonio verde di Rimini e per raggiungere l'obiettivo del 30% di alberi in più rispetto al patrimonio esistente in aree pubbliche, "missione individuata anche dalla recente Cop26".