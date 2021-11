Un centro commerciale dove sorgeva il pastificio Ghigi: "Ultimi metri prima del traguardo"

Attualità

Morciano

| 14:44 - 19 Novembre 2021

Area ex Ghigi.

Un nuovo centro commerciale nell'area ex Ghigi del comune di Morciano, formato da un grande supermercato e tre medie strutture di vendita non alimentare. L'amministrazione comunale lo definisce l'ultimo capitolo di "un iter lungo e tortuoso", con parte pubblica e privata "pronte a percorrere gli ultimi metri in vista del traguardo".



Ieri (giovedì 18 novembre) sono stati sottoscritti davanti al notaio gli atti di acquisizione al patrimonio comunale delle aree destinate all'apertura di via Colombari. Lo sfondamento della via è infatti uno dei passaggi chiave del progetto di riqualificazione dell'area. Entro il mese di novembre il consiglio comunale approverà le modifiche apportate al piano urbanistico attuativo del comparto ex Ghigi: A quel punto sarà tutto pronto per l'avvio della riqualificazione dell'area, che sarà portata a compimento con la nascita del nuovo centro commerciale da 7700 mq.



il soggetto privato interessato comparteciperà inoltre all'edificazione di una nuova biblioteca comunale in via Roma, al posto dell'ex scuola media (immobile già demolito). Entro fine 2021 sarà approvato il progetto esecutivo di questa nuova opera. I lavori di realizzazione possano essere appaltati nel corso del primo semestre del 2022 mentre il loro completamento è previsto per la fine del 2023.