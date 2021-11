Colpo in banca, i ladri fuggono con la cassaforte: bottino di 15.000 euro

Cronaca

Valconca

| 14:17 - 19 Novembre 2021

Ladri in azione questa notte (tra il 18 e il 19 novembre) alla banca popolare di Taverna di Montescudo Monte Colombo, in via Indipendenza. Ignoti malviventi hanno forzato la porta dell'istituto di credito e hanno smurato la cassaforte, portando via un bottino di circa 15.000 euro. Il colpo è avvenuto intorno alle due e trenta. Un'ora prima gli stessi malviventi hanno cercato di svaligiare, con lo stesso modus operandi, la banca Malatestiana di Saludecio, in via Santa Maria del Monte, in questo caso senza riuscirci. Sul doppio blitz indagano i Carabinieri di Riccione, coordinati dal capitano Luca Colombari.