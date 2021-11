Natale 2021, Cattolica accende le luminarie e punta sul turismo di famiglie e giovani

Attualità

Cattolica

| 13:48 - 19 Novembre 2021

L'assessore Belluzzi illustra il programma degli eventi natalizi.



L'amministrazione comunale di Cattolica ha presentato il programma di eventi natalizi. Il vicesindaco Alessandro Belluzzi ha rimarcato "il gioco di squadra tra il settore turismo di palazzo Mancini e le indicazioni arrivate dalle linee politiche di queste ultime due settimane", che ha portato, in pochi giorni, a "un calendario di eventi che si preannuncia di alto livello e grande richiamo con il ritorno della Regina di Ghiaccio".



I primi appuntamenti sono stati svelati ieri (giovedì 18 novembre), durante un incontro all’Hotel Kursaal cui hanno preso parte le attività economiche cittadine, già convocate nella settimana precedente per un primo tavolo di confronto. “Abbiamo messo in campo – sottolinea il vicesindaco – un importante investimento economico, al pari dei precedenti cartelloni natalizi pre-Covid. Il target a cui abbiamo fatto riferimento è quello delle famiglie e dei giovani, abbiamo immaginato una proposta che fosse unica e si inserisse in un contesto regionale. Siamo partiti da una profonda rivisitazione del logo esistente inserendo rispetto al passato l’indicazione della parola Cattolica, da qui Cattolica Regina di ghiaccio, e che fosse veicolo mediatico per un richiamo turistico in prospettiva estiva”.



Già in questi giorni, la città si prepara con l’installazione delle prime luminarie in centro e l'accensione ufficiale avverrà il 27 novembre. “Per le luminarie – dice ancora Belluzzi – abbiamo voluto che fossero uguali in ogni strada ed una particolare attenzione abbiamo dedicato agli addobbi per l’albero di Natale in Piazza Roosevelt ed un secondo albero scenografico luminoso che troverà posto in Piazza Nettuno. Infine, ai Comitati che hanno richiesto di illuminare i propri quartieri abbiamo assicurato un sostegno economico”. Sabato 4 dicembre, alle ore 17.00, è prevista la presenza dell’Assessore Regionale al Turismo, Andrea Corsini, per il taglio del nastro che darà il via alle attività in cartellone. In quell’occasione prenderà vita in Piazza Roosevelt un progetto immersivo, ideato dalla “Nextime eventi”, capace di trasformare la location e la facciata di Palazzo Mancini in un vero e proprio "bosco di ghiaccio". Un lungo tappeto blu si snoderà tra Piazza Repubblica, illuminata con luci felliniane, e Piazza I° Maggio che ospiterà la grande ruota panoramica.



BOSCO DI GHIACCIO Piazza Roosevelt all'imbrunire diverrà magica grazie ad un progetto di luci architetturali che valorizzeranno gli alberi della piazza ricreando un bosco di ghiaccio, la fontana ed una luminaria in proiezione sul Comune che verrà trasformato nel Palazzo della Regina di ghiaccio. Per completare l'ambientazione verrà implementato un impianto di musica in filodiffusione, la fontana centrale prevede la realizzazione di una scultura scenografica riproducente la Regina. L'intera visione sarà completata dall'allestimento di una pista di pattinaggio, da 20 per 10 metri, che sarà centrata alla fontana ed all'edificio comunale. Piazza Roosevelt sarà anche sede delle baite dei mercatini natalizi e punto di partenza per spettacoli itineranti.



IL RISVEGLIO DELLA REGINA Il format esperienziale si arricchisce con degli show che (nei giorni di dicembre 4 e 5, dal 8 al 12, dal 17 al 19, dal 21 al 31 e dal 1 al 6 gennaio) ogni ora dalle 17 alle 20, al rintocco dell'orologio, faranno partire una sigla con una voce narrante della Regina di ghiaccio che anticiperà un magico momento di show di luci, audio e nevicate. Nei pomeriggi del 4, 8, 18 e 24 dicembre si aggiungeranno, inoltre, delle parate di trampolieri e spettacoli itineranti nel centro città che cattureranno l'attenzione dei presenti con i loro particolari costumi. Ulteriori brevi spettacoli per un target family vedranno protagonisti performer ed artisti di strada.



CONCERTI E CAPODANNO Al Teatro della Regina il 18 dicembre il concerto di Natale de "La Toscanini Next", ed il 29 il Balletto di Milano con Lo schiaccianoci (spettacoli a pagamento). Tra il 24 ed il 25 dicembre, dopo la mezzanotte, Piazza Roosevelt ospiterà un concerto di musica jazz con omaggi al maestro Ennio Morricone. In piazza Nettuno nel pomeriggio del 26 dicembre esibizione di un coro di voci bianche. Annunciata anche l'organizzazione del capodanno, con musica dal vivo, in Piazza Mercato a partire dalle 22,30 (che si svolgerà secondo le normative antiCovid vigenti). Il nome della band che si esibirà verrà ufficializzato nei prossimi giorni.



CULTURA E BAMBINI. Visite guidate (prenotazione obbligatoria) a cura di Ivana Balducci alla Mostra su Cesare Pronti allestita alla Galleria S. Croce il 5 dicembre ed il 2 gennaio alle 17.00. Allo Snaporaz, il 12 dicembre alle 16.30, teatro per ragazzi e famiglie con La conta di Natale di Claudio Milani (spettacolo a pagamento). Al Centro Polivalente sabato 18 dicembre la “Tombola dei libri” per bambini con Babbo Natale lettore e l'aiuto dei volontari “Nati per leggere”. Alla Galleria S. Croce, il 9 gennaio, dalle ore 17.00 il concerto “Romagna felix: tinte romagnole tra gli echi barocchi” a cura di Armonia Estense.



Ulteriori appuntamenti saranno calendarizzati ed ufficializzati nei prossimi giorni. Prevista anche una importante campagna attraverso manifesti in vari comuni della provincia di Rimini ed oltre, volantini e brochure che verranno distribuite, una campagna attraverso internet ed i canali social.