Rimini, niente cantieri durante i grandi eventi per evitare caos al traffico

| 13:34 - 19 Novembre 2021

Da una parte i cantieri per il nuovo sistema fognario di Rimini, gli interventi del piano di salvaguardia della balneazione; dall'altra i grandi eventi, a partire dal Sigep, la fiera del gelato, in programma a gennaio 2022. In mezzo la popolazione, che deve affrontare le criticità conseguenti alle limitazioni e alle modifiche della viabilità, disposte per i lavori, e all'incremento del traffico per l'arrivo dei numerosi partecipanti e visitatori dei vari eventi. L'amministrazione comunale di RImini prova a giocare d'anticipo e da ieri (giovedì 18 novembre) sono partiti i tavoli tecnici con Hera per gestire la situazione, con l'obiettivo, in sostanza, di evitare di sovrapporre i cantieri ai grandi eventi, contenendo il più possibile il congestionamento del traffico e gli eventuali disagi per automobilisti e cittadini. "I tavoli serviranno per aggiornarci reciprocamente e in tempo reale, con Hera, sullo sviluppo dei cantieri e per ottimizzare l’organizzazione del traffico. Fare in modo, in sintesi, che il grande flusso di turisti e operatori economici che siamo contenti di tornare ad ospitare a Rimini, sia assorbito nel migliore dei modi", spiegano gli assessori Mattia Morolli e Yuri Magrini, a margine del primo incotnro con i dirigenti di Hera.