Turismo, senatore Croatti favorevole al rinnovo concessioni tramite gara

Turismo

Rimini

| 13:10 - 19 Novembre 2021

Foto di repertorio.



Il senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti chiede alle forze politiche un tavolo di confronto sul tema concessioni balneari, con l'obiettivo di garantire trasparenza sulle stesse, sui canoni, sui metri quadri, visto che "soltanto poche regioni infatti hanno un albo dedicato che metta ordine sul tema". Croatti plaude al rinnovo delle concessioni tramite gara, sottolineando che si tratta di un'opportunità "che tutelerà le imprese virtuose che investono e cercano lavoro, e che consentirà anche ai giovani di diventare concessionari senza ereditare la concessione". Inoltre, prosegue, oppurtunità anche "per preservare e valorizzare il patrimonio demaniale, attraverso innovazione e tutela dell'ambiente, e salvaguardare i consumatori, che potranno usufruire di servizi migliori e a costi calmierati" .



Croatti evidenzia che la riforma è necessaria "anche alla luce di alcuni dati pubblicati in questi giorni che indicano come le entrate complessive previste dai canoni demaniali del nostro Paese siano solo di 105 milioni di euro e che, ulteriore beffa, ne vengano versati solo 80". "In questo 25% non versato ci sono evidentemente attuali concessionari che meritano l’esclusione dalle gare", afferma.