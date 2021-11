Rimini, si cerca nuovo direttore della biblioteca Gambalunga

Attualità

19 Novembre 2021

E’ pubblicato, sul sito internet del Comune di Rimini e sull’albo pretorio online, l’avviso pubblico per l’assunzione di un funzionario socio-culturale (categoria D), a cui affidare i compiti e le funzioni di direttore della Biblioteca civica Gambalunga. La selezione pubblica prevede un’assunzione a tempo determinato per una durata triennale. Per iscriversi al concorso occorre accedere al portale https://concorsi.comune.rimini.it e inviare la domanda entro il 21 dicembre 2021. Ai successivi colloqui con la Commissione saranno ammessi i 10 candidati che nella valutazione del curriculum avranno riportato il punteggio più alto. “E' un altro passaggio fondamentale nell’infrastrutturazione della produzione culturale in città – commenta il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad - organizzando intorno a professionalità e eccellenze un modello di cultura che alimenta la crescita e la consapevolezza di tutta la comunità. La Biblioteca Gambalunga è sicuramente l'istituzione culturale più frequentata dalla cittadinanza, e in particolare dagli studenti, e ha potuto contare anche negli ultimi anni sullo straordinario lavoro fatto dal tutto il personale che simbolicamente voglio ringraziare esprimendo ancora la gratitudine della città verso Oriana Maroni”.