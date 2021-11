Rimini, morto per overdose. Arrestato spacciatore Riforniva assuntori di cocaina in monopattino, è finito in carcere un 31enne albanese con regolare domicilio a Rimini

Cronaca Rimini | 09:02 - 19 Novembre 2021 La tragedia nel marzo scorso in un appartamento di Bellariva. E' stato arrestato giovedì mattina dalla Polizia di Rimini lo spacciatore che aveva fornito la dose fatale di cocaina a Silvestro Perillo, deceduto nel marzo scorso nel suo appartamento a Bellariva. E' un 31enne di origine albanese, regolare in Italia. Le indagini per risalire al pusher sono iniziate immediatamente dopo la scomparsa del riminese. Perillo, secondo quanto ricostruito dalla Polizia, da tempo era diventato un assuntore abituale di cocaina e si riforniva sempre dallo stesso spacciatore che era solito raggiungere i "clienti" in monopattino. Sul suo cellulare è stato possibile risalire al numero del pusher che è stato poi messo sotto controllo. Le indagini hanno permesso di scoprire il giro di "affari" del 31enne, fino a ieri mattina quando è stato arrestato con l'accusa di dentenzione e spaccio continuato di stupefacenti.