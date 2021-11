Meteo: fine settimana con cieli sereni, poi piogge e progressivo arrivo del freddo

Attualità

Rimini

| 18:35 - 18 Novembre 2021

Bollettino meteo 19-21 novembre.



Fine settimana con la presenza fissa dell'alta pressione. Condizioni meteo dunque in netto miglioramento: cieli sereni e qualche banco di nebbia lungo la costa. Temperature massime in lieve aumento, minime in calo. L'inizio della prossima settimana vedrà invece una svolta in virtù dell'afflusso di aria umida da ovest e più fredda da nord: arriveranno le piogge e caleranno le temperature, su valori tipicamente invernali sul finire della settimana.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 18/11/2021 ore 18:30



Venerdì 19 novembre 2021

Stato del cielo: sereno per tutto l’arco della giornata. Da segnalare la possibilità di foschie sia nel primo mattino sia dalla sera.





Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +5°C e +9°C, massime comprese tra +11°C e +15°C.

Venti: deboli da nord-ovest.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Sabato 20 novembre 2021

Stato del cielo: sereno nell’entroterra, sereno con banchi di nebbia in prima mattinata e di nuovo dalla sera su pianura e costa riminese.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +4°C e +7°C, massime comprese tra +11°C e +14°C.

Venti: deboli da nord-ovest.

Mare: quasi calmo.

Attendibilità: alta.







Domenica 21 novembre 2021

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso nell’entroterra, con nubi in graduale aumento fra la seconda parte del pomeriggio e la sera. Nebbie anche frequenti su pianura e costa, le quali tenderanno a dissolversi per via temporanea nelle ore diurne.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +5°C e +9°C, massime comprese tra +10°C e +14°C.

Venti: deboli e di direzione variabile.

Mare: calmo.

Attendibilità: medio-alta.

Linea di tendenza: la nuova settimana si aprirà all’insegna di un netto peggioramento delle condizioni meteo. L’afflusso di aria più umida da ovest unita ad una discesa d’aria fredda di stampo artico-marittimo favorirà condizioni di maltempo già a partire da lunedì 22 novembre e almeno sino a giovedì 25 novembre.

Le precipitazioni piovose interesseranno anche la provincia riminese, con intensità debole-moderata e a tratti forte. Temperature in graduale e marcata flessione: il calo termico lo avvertiremo di più da martedì 23 novembre.



