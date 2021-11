Il Sigep torna in presenza a Rimini occupando tutta la fiera

Eventi

Rimini

| 17:10 - 18 Novembre 2021

Sigep ritorna in presenza.

Dopo due anni di assenza causa della pandemia, torna dal 22 al 26 gennaio prossimo a Rimini il Sigep, il Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè. E lo fa occupando tutto il quartiere fieristico: 28 padiglioni, 1000 brand espositori. Il focus della 43ma edizione sarà l'innovazione di prodotto con il fil-rouge della sostenibilità. Nella Vision Plaza si terranno talk sulle tendenze di filiera, consumatori, tecnologie, strategie di mercato dei diversi paesi del mondo. Quattro saranno le arene dedicate a gelato, pasticceria, panificazione e caffè in un alternarsi di eventi, concorsi, dimostrazioni con i grandi maestri. Ieri, mercoledì 17 novembre, si è riunito a Rimini, per la prima volta dal vivo dopo due anni, il Comitato Tecnico della Gelateria del Sigep. "Il ritrovarsi tutti in presenza, ha nuovamente dato la misur dell'espressione corale di consenso che anima gli stakeholders della filiera del gelato nel loro rapporto con Sigep", ha detto l'amministratore delegato di Ieg - Italian Exhibition Group, Corrado Peraboni