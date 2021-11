Saldi invernali, si parte il 5 gennaio: ritornano le regole ordinarie, per una durata massima di 60 giorni

Attualità

Rimini

| 15:39 - 18 Novembre 2021

Saldi dal 5 gennaio.

In Emilia-Romagna i saldi della stagione invernale 2021-2022 inizieranno il 5 gennaio prossimo. Inoltre, nei 30 giorni antecedenti l’avvio delle vendite di fine stagione resta confermato il divieto di vendite promozionali di capi di abbigliamento e accessori, oltre a calzature, biancheria intima, pelletteria e tessuti per abbigliamento e arredamento.



“Superate le deroghe dello scorso anno che avevamo adottato per permettere alle imprese di recuperare la stagione autunno-inverno 2020 penalizzata dalle misure di contenimento della pandemia-spiega l’assessore regionale al Commercio, Andrea Corsini-, si torna anche in questo settore alla normalità. Una decisione che abbiamo condiviso con le altre Regioni italiane, Federmoda e le associazioni di categoria del settore, visti i buoni risultati registrati in questa prima fase di ripartenza”.