Che cosa possiamo aspettarci da Italo per questo Black Friday 2021?

| 14:31 - 18 Novembre 2021

I migliori sconti per viaggiare con la compagnia ferroviaria italiana Italo stanno per arrivare e l'occasione del Venerdì Nero si rivelerà imperdibile anche quest'anno sia per chi si trasferisce da una città all'altra occasionalmente che per chi ama fare viaggi di piacere. Le offerte ti permetteranno ancora una volta di risparmiare in moltissime categorie che in questo momento non si conoscono ancora, sicuramente però l'operatore ferroviario italiano non lascerà nessuno con l'amaro in bocca.



L'importante sarà non perdere le molteplici occasioni di risparmio che ti saranno proposte: potrebbe essere un codice sconto per un viaggio da intraprendere entro un certo periodo, una promozione se usi una specifica carta di credito o sconti interessantissimi sui carnet. Con la compagnia ferroviaria ad alta velocità potresti anche ricevere notevoli riduzioni di prezzo per trasferimenti in treno durante i periodi festivi: in occasione del Black Friday le belle sorprese non finiscono mai.



Se ogni settimana sali su un treno non perdere le vantaggiose proposte che presto saranno pubblicate ma se invece viaggi in modo sporadico una scontistica eccezionale potrebbe offrirti l'occasione di fare un viaggio lontano, a bordo di treni moderni e confortevoli, a prezzi stracciati. Potresti addirittura organizzare un viaggio con tutta la famiglia lasciando a casa l'auto e rilassandoti in treno. Sii pronto a cogliere le migliori offerte del Black Friday 2021 che saranno tue in pochi clic perché il Black Friday di Italo porterà soluzioni di viaggio comode e molto vantaggiose.



Quanto si è potuto risparmiare nel 2020 in occasione del Black Friday Italo?



Per capire cosa è possibile aspettarsi per l'evento che si caratterizza per gli sconti più pazzi e convenienti dell'anno, si può vedere quali promozioni ha applicato Italo al Black Friday del 2020. Le offerte sono state numerose e due in particolare hanno soddisfatto le aspettative di moltissime persone che hanno pazientemente atteso le proposte della compagnia ferroviaria.



Chi ha scelto di viaggiare con Italo ha potuto godere di sconti che sono andati oltre al 50%. Avere i costi dimezzati non solo ha permesso di risparmiare ma ha reso possibile spostamenti rimandati a volte per troppo tempo e, forse, anche di fare una meritata vacanza partendo per la località dei sogni. I vantaggi economici promossi da Italo non si sono fermati a questo generoso 50%. Infatti questa campagna promozionale ha reso possibili i cambi illimitati gratuiti che riguardavano l'offerta Andata e Ritorno in giornata.



Ovviamente queste sono state le proposte del 2020 ma non è improbabile che vengano riproposte insieme ad altre che hanno riscosso un ampio consenso. Alcuni rumors sembrano anticipare che le vantaggiose offerte non saranno limitate al Venerdì Nero ma che dureranno fino al Cyber Monday: in molti lo sperano e sono pronti a cogliere l'occasione.



Ecco come fare per non perderti gli sconti Black Friday di Italo



Trovare gli sconti per la ricorrenza del Black Friday è più semplice di quanto si crede, infatti sono stati emessi per festeggiare la ricorrenza e non avrebbe senso rendere complicato il loro reperimento. Non a caso la prima fermata dovrà essere proprio il sito ufficiale di Italo, che li presenterà già nella home page.



Se non hai ancora pensato a registrarti per ricevere la newsletter di Italo è conveniente che tu lo faccia adesso perché potrai ricevere i codici promo Italo che cerchi proprio attraverso questo sistema di comunicazione online. Sia i siti che pubblicano i codici sconto del Black Friday che l'iscrizione alla newsletter ti porteranno molti vantaggi sia per questa occasione che per le prossime campagne promozionali. Infine non dimenticare che Italo è attivo sui principali canali social in cui dialoga con i viaggiatori all'interno di una strategia comunicativa che comprende anche la pubblicazione di codici sconto.



Black Friday: com’è nato e quando si terrà



Negli Stati Uniti, il giorno dopo il Ringraziamento iniziano le spese in vista del Natale e prende vita il Black Friday con sconti inimmaginabili. Questo accade anche in Italia dove moltissime persone aspettano l'evento per gli acquisti importanti sapendo che gli sconti a tempo determinato permettono loro di risparmiare.



Per sapere cosa si intende con il termine "Black" ci sono diverse teorie, alcune si rifanno alla congestione del traffico che avviene il venerdì a causa della corsa all'acquisto mentre altre si riferiscono all'abitudine di scrivere le annotazioni contabili in nero se le vendite hanno permesso di guadagnare, e in rosso se l'esercizio è in passivo. Lo straordinario volume di vendite porta sempre dei guadagni che hanno permesso di definire "Nero" questa giornata speciale. Venerdì 26 novembre 2021 è la data del prossimo Black Friday e i prezzi saranno i più competitivi.