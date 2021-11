Rimini Calcio: come prenotare i biglietti per la trasferta contro il Fanfulla Tre le modalità: via web, whatsApp e per telefono e ritiro alla biglietteria

Sport Rimini | 12:35 - 18 Novembre 2021 I tagliandi per la gara Fanfulla vs Rimini, in programma domenica 21 novembre alle ore 14:30 si potranno acquistare al costo di € 10,00 (curva ospite) secondo le seguenti modalità. Prenotazione – Via web, inviando una mail all'indirizzo biglietti@asdfanfulla.it – Via WhatsApp, messaggiando al numero 327 - 6997049 – Via telefonica, chiamando al numero 327 - 6997049 Dovranno essere comunicati obbligatoriamente nome, cognome e numero di telefono. Fondamentale il possesso di green pass, vaccino o tampone nelle 48 ore precedenti alla gara, oppure certificato di avvenuta guarigione entro sei mesi. La biglietteria sita in viale Pavia aprirà al pubblico domenica 21 novembre alle ore 13:15. I tagliandi prenotati si ritireranno presso la stessa biglietteria all'apposito sportello dedicato esclusivamente ai sostenitori ospiti, saranno messe in vendita eventuali rimanenze fino ad esaurimento. L'accesso allo stadio, sito in viale Pavia, prevede un ingresso esclusivo al settore curva e destinato ai tifosi ospiti.