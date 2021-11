Volley A2 femminile, la Omag MT non si ferma più: hurrà in trasferta contro Altino (0-3)

Sport

San Giovanni in Marignano

| 12:07 - 18 Novembre 2021

La Omag MT festeggia (foto FB del club).

La Omag-MT continua a vincere. La squadra di Enrico Barbolini si impone per tre set a zero sul Tenaglia Altino Volley. Una bella prova di forza da parte di Ortolani e compagne che hanno rispettato i favori del pronostico battendo agevolmente le abruzzesi. Ancora un ottimo risultato per la squadra del presidente Manconi che conquista così la settima vittoria consecutiva e mantiene saldo il primato in classifica allungando ancora su Brescia (oggi a riposo). Capitan Serena Ortolani, e Alessia Mazzon, in splendida forma, hanno realizzato rispettivamente 13 punti e il 56 % in attacco e 9 punti ed il 70 % in attacco la seconda. Ora la testa ad Olbia per continuare il sogno. Nota di merito per gli immancabili tifosi che non hanno abbandonato le Zie affrontando una lunga trasferta.

Il tabellino

TENAGLIA ALTINO VOLLEY – OMAG – MT S.GIOV. IN MARIGNANO 0-3

TENAGLIA ALTINO VOLLEY: Ollino 2, Spicocchi 4, Di Arcangelo 1, Lestini 10, Zingoni 3, Kavalenka 12, Mastrilli (L), Comotti 4, Natalizia (L), Olleia. Non entrate: Angelini, Meniconi, Saveriano, Costantini. All. Damico.

OMAG – MT S.GIOV. IN MARIGNANO: Bolzonetti 10, Mazzon 7, Ortolani 12, Coulibaly 11, Consoli 2, Turco 6, Bonvicini (L), Aluigi 1, Zonta, Ceron, Brina. Non entrate: Muscara’ (L), Penna. All. Barbolini.

ARBITRI: Vecchione, Feriozzi.

PARZIALI: 17-25 15-25 15-25

NOTE – Durata set: 23′, 21′, 22′; Tot: 66′.

LA CLASSIFICA



Omag – Mt S.Giov. In Marignano* 21; Cbf Balducci Hr Macerata 16; Banca Valsabbina Millenium Brescia 16; Olimpia Teodora Ravenna 12; Sigel Marsala Volley 11; Futura Volley Giovani Busto Arsizio** 10; Volley Hermaea Olbia 10; Green Warriors Sassuolo 10; Assitec Volleyball Sant’Elia 6; Seap Dalli Cardillo Aragona 5; Tenaglia Altino Volley* 0

* una partita in più, **due partite in meno