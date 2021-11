Prima visione del film 'Quo vadis Aida' al cinema Tiberio di Rimini

Eventi

Rimini

| 11:49 - 18 Novembre 2021

Ingresso del cinema Tiberio.

Al Cinema Tiberio di Rimini da venerdì 19 a domenica 21 novembre (proiezioni alle ore 21, sabato e domenica anche alle ore 17, biglietto intero € 7,00, ridotto € 6,00, ridotto Tiberio Club € 5,00) è in programma, in prima visione, il film Quo Vadis, Aida? di Jasmila Zbanic, già regista di "Il segreto di Esma", con Jasna Ðuricic, Izudin Bajrovic e Boris Ler.



Luglio 1995. Aida, bosniaca, insegna inglese e lavora come interprete in una base ONU nei giorni caldi che precedono l'occupazione di Srebrenica da parte dell'esercito serbo. Ma il sistema di protezione internazionale, gestito dalle gerarchie militari olandesi, si rivela sempre più fragile e inadeguato di fronte all'avanzata delle truppe di Mladic. La situazione dei rifugiati si fa sempre più drammatica e Aida si trova stretta tra due fuochi, in un disperato tentativo di salvare la propria famiglia e i propri concittadini da un grave pericolo. Tre atti canonici, molti primi piani frontali e un découpage classico: a Jasmila Zbanic non serve altro per realizzare un film che deriva dall'urgenza di tramandare più che dalla volontà di inseguire chimere stilistiche. Prendendo spunto dalla vicenda realmente accaduta al traduttore Hasan Nuhanovic, Zbanic costruisce su un onnipresente personaggio femminile un dramma incalzante, che attraversa la tragedia e la ricostruzione storica con la medesima attitudine e con il medesimo sguardo. Quello di Aida – su cui Zbanic incolla la macchina da presa – che con la sua fermezza e lucidità di madre e di insegnante, di moglie e di guida, sembra non smarrire mai il controllo in una situazione apparentemente ingestibile.