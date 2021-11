Incidente Poggio Torriana: una delle 14enni è in rianimazione, l'altra in condizioni meno gravi

Cronaca

Poggio Torriana

| 11:13 - 18 Novembre 2021

L'auto che ha investito le ragazzine.

E' ricoverata in Rianimazione una delle due 14enni investite questa mattina in località Santo Marino di Poggio Berni-Poggio Torriana, sulla SP14 Santarcangiolese. L'altra studentessa ferita è invece in pronto soccorso e le sue condizioni sono meno gravi. Da quanto ricostruito dai carabinieri di Novafeltria, le due ragazze stavano attraversando sulle strisce pedonali, quando sono state investite da una Fiat Punto condotta da una cittadina cinese di 40 anni per cause ancora non chiare. L'incidente è avvenuto poco prima delle 7 e le ragazze stavano raggiungendo la fermata dell'autobus per andare a scuola. Una delle due aveva da poco salutato uno dei genitori, che al momento dell'incidente si trovava poco distanze ed è stato avvisato nell'immediatezza del fatto dai Carabinieri.