Doping, assolta la pattinatrice riminese Sara Venerucci: "Non ha commesso il fatto"

Attualità

Rimini

| 10:05 - 18 Novembre 2021

Sara Venerucci.

"Assolta per non aver commesso il fatto". Così il Tribunale di Rimini pone fine al processo per doping alla pattinatrice riminese Sara Venerucci. La campionessa è stata assolta con formula piena dall'accusa di aver usato anfetamine nel 2014. L'atleta era a processo dal 2017, per frode sportiva assieme al medico Guido Porcellini. E' stato dimostrato che la campionessa non aveva mai usato farmaci dopanti ed è stata quindi assolta e con lei il medico. La pattinatrice riminese è difesa dall'avvocato Moreno Maresi. Assolti anche i genitori di Sara Venerucci