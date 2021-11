Riminese uccisa con 31 coltellate: respinto rito abbreviato per il killer

Attualità

Nazionale

| 09:47 - 18 Novembre 2021

Sonia Di Maggio con Salvatore Carfora.

Ieri mattina (lunedì 17 novembre), i giudici della Corte d'Assise di Lecce, riuniti nell'aula bunker, hanno rigettato la richiesta di rito abbreviato avanzata dalla difesa di Salvatore Carfora, il 38enne di Torre Annunziata che l'1 febbraio scorso uccise con 31 coltellate la sua ex compagna 29enne riminese Sonia Di Maggio, sorprendendola per strada a Minervio in Salento, mentre passeggiava con l'uomo per cui lo aveva lasciato. Nel corso dell'udienza di apertura del processo, il compagno della madre della vittima ha riferito del rapporto burrascoso di Sonia con Carfora. In aula c'erano la sorella della vittima, Mary, la madre Sabrina Lombardi e il padre Mario, tutti costituiti parte civile, così come l'associazione 'Gens Nova' che si occupa della tutela dei minori. Il processo è stato aggiornato al 18 gennaio 2022.