Nuoto, nel Trofeo Giovani boom degli Esordienti del Garden Rimini

| 09:38 - 18 Novembre 2021

Giulia Dogoter e Liam Jude Casini.

Doppia tornata di gare e grandi soddisfazioni per gli Esordienti del Garden scesi in acqua allo stadio del Nuoto di Riccione domenica 7 e 14 novembre per le qualificazioni al Trofeo Giovani.

“Due giornate che ci hanno dato grandi indicazioni e bellissime soddisfazioni per l’ottimo lavoro che i nostri tecnici sociali stanno facendo in queste categorie” le parole di Fabio Bernardi DS della Polisportiva.

Tanti nomi sugli scudi che hanno migliorato i propri record personali tanto da classificarsi nelle primissime posizioni in questo concentramento di Riccione che vedeva schierate ai blocchi di partenza tutte le squadre delle province di Ravenna, Rimini e Forlì.

Tra tutti da menzionare per primo Liam Jude Casini classe 2010 capace di siglare un tris davvero encomiabile sui 100 farfalla (1’13”00), 100 stile libero (1’07”30) e 100 misti (1’15”10): Liam è al suo primo anno tra gli Esordienti A ma i suoi tempi sono già tra i primi in regione.

Tra le ondine belle prove da prima nella classifica per Giulia Dogoter (2012) che comanda le classifiche nei 50 dorso in 37”8 ed i 50 stile libero in 34”00: peccato per la squalifica nei 100 misti dove aveva dominato la gara.

Bellissime prove per Federico Ferraro (2010) che primeggia nei 100 rana in 1’29”4 e nei 100 stile libero in 1’07”00 e 2° nei 100 misti in 1’19”20; Ginevra Righetti (2011) prima nei 100 misti in 1’25”10, Sveva Righetti (2012) prima nei 50 farfalla in 52”00; Maria Vittoria Tommasini (2011) prima nei 100 dorso in 1’23”40 e 2° nei 100 misti in 1’25”60 e Thiago Casanova (2011) nei 50 farfalla 40”10 ed Linda Anelli (2011) nei 100 rana in 1’40”50.

Grandi tempi anche per Pier Francesco Rinaldi (2011) che svetta nelle classifiche nei 50 dorso in 39”60, 50 farfalla 39”90 e nei 100 misti in 1’29”40: Thomas Oldani (2010) nei 100 dorso in 1’22”00 e 100 misti in 1’21”30.

Vanno infine menzionate le prestazioni di Thomas Greco 1’07”40, Gabriel Cufi 1’10”30 e Giulio Paesani 1’10”60 nei 100 stile libero ed anche di Francesco Maria Luciani nei suoi 100 farfalla in 1’18”80.