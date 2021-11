FOTO Investite sulle strisce mentre vanno a scuola, gravissime due 14enni

Cronaca

Poggio Torriana

| 08:26 - 18 Novembre 2021

L'auto che ha investito le ragazzine.

Grave incidente stradale questa mattina (giovedì 11 novembre) a Poggio Torriana. Due 14enni sono state investite da un'auto a Santo Marino, sulla via Santarcangiolese. E' successo poco prima delle 7 del mattino vicino alla rotonda di Top automazioni. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Da una prima ricostruzione le 14enni stessero attraversando la strada sulle strisce per arrivare alla fermata del bus per andare a scuola. Una Fiat Punto, guidata da una donna di nazionalità cinese le ha investite. Ai primi soccorritori le condizioni delle ragazzine sono apparse subito molto serie. Entrambe sono state intubate e, dopo essere state stabilizzate dai sanitari, trasportate in ospedale a Cesena con l'elisoccorso. Sul posto anche due ambulanze, un'automedica, i Carabinieri e la Polizia Locale. Traffico rallentato con lunghe code nei pressi del luogo dello scontro.



