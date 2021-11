Volley femminile, Coriano batte la Beach & Park San Marino

Sport

Repubblica San Marino

| 08:01 - 18 Novembre 2021

Beach & Park San Marino.

Serie D femm. Beach & Park Volley – Junior Coriano 0 a 3 (19/25, 13/25, 22/25). Ancora una sconfitta per la Beach & Park San Marino che dopo cinque giornate di campionato è ancora a quota zero punti. "Purtroppo entriamo sempre troppo tese in partita e non abbiamo mai la giusta fluidità di gioco. Manchiamo di ritmo e questo ci costa. Anche contro una squadra come lo Junior Coriano che, tutto sommato, è alla nostra portata". - E' questa la disamina finale di coach Wilson Renzi che analizza: "Nel primo set siamo partite male, abbiamo preso tre / quattro ace quasi consecutivi all'inizio e non siamo mai riuscite a rientrare. Nel secondo non siamo praticamente scese in campo. Nel terzo siamo state punto a punto e anche sopra 20/18 ma abbiamo gestito male un contrattacco e da lì siamo andate un po' in barca. Ho tentato il doppio cambio palleggiatore/opposto ma non è servito. Paghiamo moltissimo anche per la poca esperienza della squadra".

Tabellino Beach & Park: Ricciotti 2, Tura 14, Renzi 7, Rossi 1, Casadei 1, Esposito 3, Menicucci 1, Bernardi 1, Filippi 4, Pasolini (L1), Carlini (L2). All. Wilson Renzi.

Classifica. Portuali Ravenna 12, Progetti Volley Forlimpopoli 12, Teodora Ravenna 10, Volley Team San Giuliano 10, Libertas Forlì 9, Idea Athena Rimini 6, Junior Coriano 6, Volley Santarcangelo 4, Riccione City Volley 3, Beach & Park San Marino 0, Villa Verucchio 0.

Prossimo turno. Sabato prossimo la Beach & Park osserva un turno di riposo. Tornerà in campo sabato 27 novembre alle 18.30 a Serravalle per affrontare il Villa Verucchio. Match valevole per la settima giornata di campionato.