Calcio, Euro U-19: San Marino ko 2-0: la Lettonia colpisce con un uno-due a metà primo tempo

Sport

Repubblica San Marino

| 18:22 - 17 Novembre 2021

La Under 19 di San Marino.

Si chiude con uno 0-2 contro la Lettonia l’avventura della Nazionale Under 19 in Turchia. L’ultima delle qualificazioni europee viene decisa da un ‘uno-due’ che si materializza nel cuore del primo tempo. La Lettonia parte con un buon piglio ma c’è Amici ad arginare i tentativi di Krancmanis e Lizunovs. Dall’altra parte, Mattia Sancisi cerca la porta senza fortuna. La Lettonia la sblocca al centro esatto del primo tempo, con Lizunovs. Tempo per assorbire il colpo, in casa biancoazzurra, non ce n’è: una manciata di minuti dopo la palla finisce di nuovo nella porta sammarinese, spinta questa volta da Krancmanis, ben assistito dall’autore dell’1-0, Lizunovs. I ragazzi di Bonesso si gettano in avanti e alla mezz’ora c’è una buona occasione per Lazzari, fermato da Šaraņins. Nel finale, ancora del lavoro per i due portieri sui tentativi di Vapne e Cola. L’ultimo squillo è proprio di Vapne, la cui conclusione si stampa sui legni. Ripresa con la Lettonia subito alla ricerca del 3-0, negato da Amici prima sul tentativo di Lizunovs e poi su quello di Vapne.

Altre conclusioni di Kaušelis, Krancmanis e Mikšto, prima che Pasolini guadagni il cartellino giallo, che purtroppo non rimarrà l’unico della sua gara. La Lettonia insiste nella sua ricerca del tris, mentre Dolcini crea un buon break con una conclusione che però non va a bersaglio. Nella parte finale di gara, Pasolini vede giallo per la seconda volta e la Lettonia sbatte ancora sui legni (sempre Vapne). L’ultimo tentativo di marca biancoazzura è di Lazzari, il cui tiro è però impreciso. In serata i giovani Titani faranno rientro a San Marino.

Il tabellino

SAN MARINO [5-4-1]

Amici; Severi (dall’88’ Ercolani), Giambalvo, Pasolini, Guidi, Guerra (dal 68’ N. Sancisi); Lazzari (dall’88’ Morini), Dolcini, M. Sancisi, Cola (dall’81’ Zavoli); Gasperoni (dall’88’ D’Addario)

A disposizione: Battistini, Casali, Terenzi

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso



LETTONIA [4-3-3]

Šaraņins; Aršauskis, Rogovs, Vilnis, Treimanis (dal 52’ Kaušelis); Fjodorovs, Vapne, Mikšto; Raščevskis, Lizunovs (dal 90+1’ Puzirevskis), Krancmanis (dal 79’ Penkevics)

A disposizione: Parfjonovs, Pikšens, Skrinda, Ostapenko

Allenatore: Jakub Dovalil



Arbitro: Thomas Gary Owen (WAL)

Assistenti: Martin Roberts (WAL) e Mehmet Emin Tugral (TUR)

Quarto ufficiale: Mert Güzenge (TUR)

Marcatori: 22’ Lizunovs, 26’ Krancmanis

Ammoniti: Treimanis, Pasolini

Espulsi: Pasolini (doppio giallo)